MAC releases rosters for 2023 Fast Pitch All-Star Softball Games
The MAC released the rosters for the 21st annual MAC All-Star Fast Pitch Softball Games on Tuesday. The games will be held on June 2 and 3 at the Community Bank Park at Jones College in Ellisville, Mississippi.
The games will feature three different matchups: two North/Souther junior series divided by classifications and then a Rising Stars (sophomores) series.
Here is the schedule for both days:
Friday, June 2, 2023
4:00 PM Game 1, Rising Stars series
6:00 PM Player Introductions & Presentation of State Championship Plaques
6:30 PM Game 1, Class 1A/2A/3A Junior All-Stars
8:30 PM Game 1, Class 4A/5A/6A Junior All-Stars
Saturday, June 3, 2023
9:00 AM Game 2, Rising Stars series
11:00 AM Game 2, Class 1A/2A/3A Junior All-Stars
1:00 PM Game 2, Class 4A/5A/6A Junior All-Stars
Below are the rosters for all six teams competing in the games:
NORTH 4A/5A/6A FAST PITCH JUNIOR ALL-STARS
NO. NAME SCHOOL COACH
2 BLAKELY GILL HOUSTON DERICK KIRBY
3 AVERI BRIDGMAN PONTOTOC MICHAEL WILDMON
3 SA’NYA JACKSON NESHOBA CENTRAL ZACHARY SANDERS
6 ADDY SHORTER OXFORD TABITHA BEARD
10 REAGAN DALE DeSOTO CENTRAL ASHLEY FORD
11 BREELYN CAIN WEST LAUDERDALE JAKE LOPER
17 K. K. HUBBARD SOUTH PANOLA ASHLEIGH HICKS
19 ZOE GOODMAN NEW HOPE CASEY FINCH-HALFORD
23 ADDISON LINDLEY GERMANTOWN ANDREA CUTTS
23 ANNA GRACE WHITEHEAD KOSCIUSKO TONY TERRY
25 ADI DUEITT NEW HOPE CASEY FINCH-HALFORD
47 A. K. WILLINGHAM SALTILLO LEE BUSE
HEAD COACH: CASEY HALFORD, NEW HOPE
ASSISTANT COACH: ANDY HALFORD, NEW HOPE
ASSISTANT COACH: RYAN McTAGGART, NEW HOPE
SOUTH 4A/5A/6A FAST PITCH JUNIOR ALL-STARS
NO. NAME SCHOOL COACH
2 ANNASTON TATE WAYNE COUNTY ALYSSA SINGLETERRY
3 CHLOE MILLER NW RANKIN MIKE ARMSTRONG
4 KINSEY COCHRAN EAST CENTRAL GERALD EDMONSON
4 ABBIE HANCOCK WEST HARRISON BRITTANY ROGERS
7 JOLIE HAYS NW RANKIN MIKE ARMSTRONG
8 EMILIE WILLIAMS NORTH PIKE SONYA WALLACE
11 BRELIE PHILLIPS NEWTON COUNTY JUSTIN CHANEY
12 JALIA McDANIEL OAK GROVE BENJY HORNSBY
13 REESE COLLIER NW RANKIN MIKE ARMSTRONG
19 HALEY HUGHES GULFPORT KRISTI BASSO
24 BREE PHILLIPS EAST CENTRAL GERALD EDMONSON
29 BRANDI BOND SUMRALL DODIE ROBERTSON
HEAD COACH: MIKE ARMSTRONG, NORTHWEST RANKIN
ASSISTANT COACH: AUSTIN KING, NORTHWEST RANKIN
NORTH 1A/2A/3A FAST PITCH JUNIOR ALL-STARS
NO. NAME SCHOOL COACH
2 EMMA MAYER MYRTLE BROOKE GORDON
4 KELBY SEALES SMITHVILLE JEREMY DUKE
5 ANABELLE MARLAR KOSSUTH BRANDON BOBO
12 CATELYN BROWN WHEELER MOLLY BROWN
13 MARLEIGH COCKRELL HATLEY CHRIS GEORGE
19 ABIGAIL GILL HAMILTON BRYAN LOAGUE
20 KATIE SHERWOOD EAST UNION JOSH BLYTHE
23 RAMSEY MONTGOMERY MANTACHIE KRISTI MONTGOMERY
24 JOLEE YOUNG HICKORY FLAT KODY JOYNER
25 MADDIE MASK KOSSUTH BRANDON BOBO
26 REBEKAH MASON WHEELER MOLLY BROWN
28 EMMA JENNINGS EAST WEBSTER JOHN HARRIS
HEAD COACH: BROOKE GORDON, MYRTLE
ASSISTANT COACH: MICHAEL KELLY, MYRTLE
SOUTH 1A/2A/3A FAST PITCH JUNIOR ALL-STARS
NO. NAME SCHOOL COACH
2 ABBY BURNETTE LOYD STAR SCOTT LEGGETT
2 DELANEY PERRY ENTERPRISE HUNTER SWART
4 LIZZY ELLINGTON ETHEL TYLER McKINLEY
7 EMMA FREEMAN CLARKDALE GRANT HILL
7 BRANTLEE McGEE LAKE ZACH HANNA
11 HANNAH GRACE BUCKLEY STRINGER JODY ROWELL
13 BROOKLYN MITCHELL ST. PATRICK CATHOLIC COURTNEY LeBLANC
17 MALLARY LEMOINE PUCKETT JORGA WILSON
18 EMMA HILL ENTERPRISE HUNTER SWART
19 MALLORY SANDERS WESSON MICHELLE NUNNERY
24 NEELY WOLVERTON SEBASTOPOL DAVEY DEWITT
44 MARLEE DAMPEER PUCKETT JORGA WILSON
HEAD COACH: ANITA THORNTON, WEST LINCOLN
ASSISTANT COACH: COREY MYERS, WEST LINCOLN
RISING STARS NORTH TEAM
NO. NAME SCHOOL COACH
1 VICTORIA FIELDS KOSSUTH BRANDON BOBO
7 MACIE STARLING KOSSUTH BRANDON BOBO
8 JEOREIA HENRY NEW HOPE CASEY FINCH-HALFORD
8 JADA KINNEY CLEVELAND CENTRAL TAYLOR TAYLOR
11 ALLYSON CHRISTMAS RIPLEY BRADY DANCER
12 SADIE BRIGHT SOUTH PANOLA ASHLEIGH HICKS
12 MAKYNLEE DICKERSON KOSCIUSKO TONY TERRY
23 ZION SEALS NETTLETON MAKENZIE SULLIVAN
23 ELLA TIERCE MADISON CENTRAL VALERIE THAMES
24 COURTNEY LEWIS WEST LAUDERDALE JAKE LOPER
24 JORJA WHEELER DeSOTO CENTRAL ASHLEY FORD
25 LILLIANNA CATES MANTACHIE KRISTI MONTGOMERY
25 MAKENZIE HOUSTON SOUTH PANOLA ASHLEIGH HICKS
27 OLIVIA GARRETT BOONEVILLE JESSICA TAYLOR
32 SHANIA FONDREN SOUTH PANOLA ASHLEIGH HICKS
COACHES: ASHLEIGH HICKS, SOUTH PANOLA
BRANDON BOBO, KOSSUTH
RISING STARS SOUTH TEAM
NO. NAME SCHOOL COACH
1 CHLOE JENKINS BRANDON HEIDI HILL
1 BROOKE SMITH NW RANKIN MIKE ARMSTRONG
4 HELEN ROBERTS FLORENCE VINCE GRANBERRY
5 BREYONA TANNER EAST CENTRAL GERALD EDMONSON
7 ERIN MEADOWS GREENE COUNTY KYLE LONG
7 GABBY SMITH HARRISON CENTRAL JIMMY PARKER
10 CARLA HERRINGTON COLUMBIA JAMES POEWLL
12 ALEX HOLEMAN PISGAH ADAM CASE
13 TEEGAN DeWITT HANCOCK JOSEF RANKIN
14 SARAH LAWRENCE NORTH PIKE SONYA WALLACE
14 GRACE WALLIS NW RANKIN MIKE ARMSTRONG
21 GRACIE DRINKWINE PETAL SHELLY FLOYD
21 KAILEE LAWSON EAST CENTRAL GERALD EDMONSON
42 CAITLYN WILLIAMS MERIDIAN MARK DAVIS
JAYCEE HOLIFIELD STRINGER JODY ROWELL
COACHES: VINCE GRANBERRY, FLORENCE
GERALD EDMONSON, EAST CENTRAL