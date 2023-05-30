MAC releases rosters for 2023 Fast Pitch All-Star Softball Games

Grace Ybarra,

The MAC released the rosters for the 21st annual MAC All-Star Fast Pitch Softball Games on Tuesday. The games will be held on June 2 and 3 at the Community Bank Park at Jones College in Ellisville, Mississippi.

The games will feature three different matchups: two North/Souther junior series divided by classifications and then a Rising Stars (sophomores) series.

Here is the schedule for both days:

Friday, June 2, 2023

4:00 PM         Game 1, Rising Stars series

6:00 PM         Player Introductions & Presentation of State Championship Plaques

6:30 PM         Game 1, Class 1A/2A/3A Junior All-Stars

8:30 PM         Game 1, Class 4A/5A/6A Junior All-Stars

Saturday, June 3, 2023

9:00 AM         Game 2, Rising Stars series

11:00 AM      Game 2, Class 1A/2A/3A Junior All-Stars

1:00 PM         Game 2, Class 4A/5A/6A Junior All-Stars

 

Below are the rosters for all six teams competing in the games:

 

NORTH 4A/5A/6A FAST PITCH JUNIOR ALL-STARS

NO.           NAME                                     SCHOOL                                  COACH 

2          BLAKELY GILL                        HOUSTON                               DERICK KIRBY

3          AVERI BRIDGMAN                   PONTOTOC                             MICHAEL WILDMON

3          SA’NYA JACKSON                  NESHOBA CENTRAL               ZACHARY SANDERS

6          ADDY SHORTER                     OXFORD                                  TABITHA BEARD

10        REAGAN DALE                        DeSOTO CENTRAL                 ASHLEY FORD

11        BREELYN CAIN                       WEST LAUDERDALE               JAKE LOPER

17        K. K. HUBBARD                       SOUTH PANOLA                     ASHLEIGH HICKS

19        ZOE GOODMAN                      NEW HOPE                              CASEY FINCH-HALFORD

23        ADDISON LINDLEY                 GERMANTOWN                       ANDREA CUTTS

23        ANNA GRACE WHITEHEAD    KOSCIUSKO                            TONY TERRY

25        ADI DUEITT                             NEW HOPE                              CASEY FINCH-HALFORD

47        A. K. WILLINGHAM                  SALTILLO                                LEE BUSE

 

HEAD COACH:            CASEY HALFORD, NEW HOPE

ASSISTANT COACH:   ANDY HALFORD, NEW HOPE

ASSISTANT COACH:   RYAN McTAGGART, NEW HOPE

 

SOUTH 4A/5A/6A FAST PITCH JUNIOR ALL-STARS

 NO.          NAME                                        SCHOOL                                  COACH

2          ANNASTON TATE                    WAYNE COUNTY                     ALYSSA SINGLETERRY

3          CHLOE MILLER                       NW RANKIN                             MIKE ARMSTRONG

4          KINSEY COCHRAN                  EAST CENTRAL                      GERALD EDMONSON

4          ABBIE HANCOCK                    WEST HARRISON                    BRITTANY ROGERS

7          JOLIE HAYS                            NW RANKIN                             MIKE ARMSTRONG

8          EMILIE WILLIAMS                   NORTH PIKE                           SONYA WALLACE

11        BRELIE PHILLIPS                    NEWTON COUNTY                  JUSTIN CHANEY

12        JALIA McDANIEL                    OAK GROVE                            BENJY HORNSBY

13        REESE COLLIER                     NW RANKIN                             MIKE ARMSTRONG

19        HALEY HUGHES                      GULFPORT                              KRISTI BASSO

24        BREE PHILLIPS                       EAST CENTRAL                      GERALD EDMONSON

29        BRANDI BOND                        SUMRALL                                DODIE ROBERTSON

HEAD COACH:            MIKE ARMSTRONG, NORTHWEST RANKIN

ASSISTANT COACH:   AUSTIN KING, NORTHWEST RANKIN

 

NORTH 1A/2A/3A FAST PITCH JUNIOR ALL-STARS

NO.        NAME                                    SCHOOL                                  COACH

2          EMMA MAYER                         MYRTLE                                  BROOKE GORDON

4          KELBY SEALES                      SMITHVILLE                            JEREMY DUKE

5          ANABELLE MARLAR               KOSSUTH                                BRANDON BOBO

12        CATELYN BROWN                  WHEELER                               MOLLY BROWN

13        MARLEIGH COCKRELL           HATLEY                                   CHRIS GEORGE

19        ABIGAIL GILL                          HAMILTON                              BRYAN LOAGUE

20        KATIE SHERWOOD                 EAST UNION                           JOSH BLYTHE

23        RAMSEY MONTGOMERY        MANTACHIE                            KRISTI MONTGOMERY

24        JOLEE YOUNG                        HICKORY FLAT                       KODY JOYNER

25        MADDIE MASK                        KOSSUTH                                BRANDON BOBO

26        REBEKAH MASON                  WHEELER                               MOLLY BROWN

28        EMMA JENNINGS                    EAST WEBSTER                      JOHN HARRIS

HEAD COACH:            BROOKE GORDON, MYRTLE

ASSISTANT COACH:   MICHAEL KELLY, MYRTLE

 

SOUTH 1A/2A/3A FAST PITCH JUNIOR ALL-STARS

NO.          NAME                                SCHOOL                                  COACH

2          ABBY BURNETTE                    LOYD STAR                             SCOTT LEGGETT

2          DELANEY PERRY                    ENTERPRISE                           HUNTER SWART

4          LIZZY ELLINGTON                   ETHEL                                     TYLER McKINLEY

7          EMMA FREEMAN                    CLARKDALE                           GRANT HILL

7          BRANTLEE McGEE                 LAKE                                       ZACH HANNA

11        HANNAH GRACE BUCKLEY    STRINGER                               JODY ROWELL

13        BROOKLYN MITCHELL           ST. PATRICK CATHOLIC         COURTNEY LeBLANC

17        MALLARY LEMOINE                PUCKETT                                JORGA WILSON

18        EMMA HILL                             ENTERPRISE                           HUNTER SWART

19        MALLORY SANDERS              WESSON                                 MICHELLE NUNNERY

24        NEELY WOLVERTON              SEBASTOPOL                         DAVEY DEWITT

44        MARLEE DAMPEER                PUCKETT                                JORGA WILSON

HEAD COACH:            ANITA THORNTON, WEST LINCOLN

ASSISTANT COACH:   COREY MYERS, WEST LINCOLN

 

RISING STARS NORTH TEAM

NO.      NAME                                     SCHOOL                                  COACH

1          VICTORIA FIELDS                   KOSSUTH                                BRANDON BOBO

7          MACIE STARLING                   KOSSUTH                                BRANDON BOBO

8          JEOREIA HENRY                     NEW HOPE                              CASEY FINCH-HALFORD

8          JADA KINNEY                         CLEVELAND CENTRAL           TAYLOR TAYLOR

11        ALLYSON CHRISTMAS           RIPLEY                                    BRADY DANCER

12        SADIE BRIGHT                        SOUTH PANOLA                     ASHLEIGH HICKS

12        MAKYNLEE DICKERSON        KOSCIUSKO                            TONY TERRY

23        ZION SEALS                            NETTLETON                            MAKENZIE SULLIVAN

23        ELLA TIERCE                          MADISON CENTRAL               VALERIE THAMES

24        COURTNEY LEWIS                  WEST LAUDERDALE               JAKE LOPER

24        JORJA WHEELER                   DeSOTO CENTRAL                 ASHLEY FORD

25        LILLIANNA CATES                  MANTACHIE                            KRISTI MONTGOMERY

25         MAKENZIE HOUSTON                SOUTH PANOLA                        ASHLEIGH HICKS

27        OLIVIA GARRETT                    BOONEVILLE                          JESSICA TAYLOR

32        SHANIA FONDREN                  SOUTH PANOLA                     ASHLEIGH HICKS

COACHES:              ASHLEIGH HICKS, SOUTH PANOLA

BRANDON BOBO, KOSSUTH

 

RISING STARS SOUTH TEAM

NO.     NAME                                          SCHOOL                                  COACH

1          CHLOE JENKINS                     BRANDON                               HEIDI HILL

1          BROOKE SMITH                      NW RANKIN                             MIKE ARMSTRONG

4          HELEN ROBERTS                    FLORENCE                              VINCE GRANBERRY

5          BREYONA TANNER                 EAST CENTRAL                      GERALD EDMONSON

7          ERIN MEADOWS                     GREENE COUNTY                   KYLE LONG

7          GABBY SMITH                         HARRISON CENTRAL             JIMMY PARKER

10        CARLA HERRINGTON             COLUMBIA                              JAMES POEWLL

12        ALEX HOLEMAN                     PISGAH                                   ADAM CASE

13        TEEGAN DeWITT                     HANCOCK                               JOSEF RANKIN

14        SARAH LAWRENCE                NORTH PIKE                           SONYA WALLACE

14        GRACE WALLIS                      NW RANKIN                             MIKE ARMSTRONG

21        GRACIE DRINKWINE               PETAL                                     SHELLY FLOYD

21        KAILEE LAWSON                    EAST CENTRAL                      GERALD EDMONSON

42        CAITLYN WILLIAMS                MERIDIAN                                MARK DAVIS

JAYCEE HOLIFIELD                STRINGER                               JODY ROWELL

COACHES:               VINCE GRANBERRY, FLORENCE

GERALD EDMONSON, EAST CENTRAL

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