RECAP: Golden Triangle athletes shine on National Signing Day

Golden Triangle athletes from five area schools celebrate National Signing Day and the next chapter of their careers.
Carlo Barone,

 

West Point High School athletes:

  • JUSTIN WHITE
  • AIDAN BROOKS
  • ISAAC WARREN
  • TYTUS DAVIDSON
  • KASAVION SHELTON
  • JORDAN RUSH
  • DEE HAUGHTON
  • COLT WHITACRE
  • QUENTIN THOMPSON

Tupelo High School athletes:

  • JAKEYLAN PATTON
  • DONOVAN HAWKINS

Starkville High School athletes:

  • KYLIN BOYD
  • DAVIS HARRELSON
  • HAYES MONTFORT
  • KAESEN MCQUILLER
  • A’BRAYLEN JENKINS
  • KYLAN SHERROD
  • JAMARION REESE

Aberdeen High School athletes:

  • GAVIN PARGO
  • CHRIS SYKES

Heritage Academy athletes:

  • XZAVIER WEBBER
  • SILAS KNIGHT
  • AUSTIN STUMPF
  • DALLAS DAVIS

 

 

Categories: Local Sports, Sports
Tags: , , , , , , , ,

This content provided by:

Related