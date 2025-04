2025 Primary Election Results

Columbus

Democratic Primary

Mayor:

Leroy Brooks – 1,200

Stephen Jones – 1,347

City Council

Ward 1:

Tommie Smith – 414

Ethel Stewart – 178

Ward 2:

Joseph Mickens – 60

Laisha “Ms She-She” O’Neal – 64

Roderick Smith – 96

Ward 4:

Lavonne Harris – 275

Marty Turner – 200

Ward 5:

Cequieila Clark –

Sedrick Fuston –

Gregory “Gary” Jefferson –

Republican Primary

Ward 6:

Kimberly McCarty-Davis – 50

Jason Spears -157

Starkville

Democratic Primary

Mayor:

Brenna Hunter Betts -99

Lynn Spruill -1,259

Charles Yarbrough -911

Ward 6:

Roy A. Perkins -69

Romeka Rhine -13

Ward 7:

Henry Vaughn – 318

Nedra Lowery – 88

Republican Primary

Ward 3:

Jeffrey Rupp – 227

James Kyle Skinner – 289

Tupelo

Republican Primary

Mayor:

Todd Jordan – 2,899 (FINAL)

Rob Chambers -460 (FINAL)

Ward 2:

Lynn Bryan -357

Lucas Berry Hill -208

Ward 5:

Steven J. Coon -190

Mike Horton -87

Bentley Nolan -253

Democratic Primary

Ward 4:

Nettie Davis -156

Alexandria M. Copeland -12

Brenda Depriest -41

Sarita G. Witherspoon -25

Ward 7:

Rosie Jones – 243

Willie Jennings – 119

West Point

Democratic Primary

Ward 1:

Linda Hannah -76 (FINAL)

Terrell Harris -95 (FINAL)

Leta Turner -114 (FINAL)

Ward 2:

William Binder -25 (FINAL)

Gregory Posley -9 (FINAL)

Booneville

Republican Primary

Mayor:

Lori Campbell Tucker – 747

Jerry L. Peeks – 99

Ward 4:

Carolyn Miller – 276

Alan Prentiss – 59

Brooksville

Democratic Primary

Mayor:

David Boswell –

Earlie Henley –

Lacey Holmes –

Alderman At-Large:

Angel Anthony Brooks –

Benson Bankhead Jr. –

Derek Williams –

Diane Davis Ryland –

Eddie W. Henley –

James McCarthy –

Richard McCarthy –

Robin Bankhead Mason

Stephan Allen Mattix

Susie B. Brooks –

William McKinley Mitchell Jr.

New Albany

Republican Primary

Mayor:

Tim Kent –

P.J. Doyle –

Jeff Olson –

Alderman At-Large:

Keith Conlee –

Johnny Anderson –

Ward 4:

Brandon Pannel –

Will Tucker –

Amory

Democratic Primary

Alderman At-Large:

Stephanie Whitfield -282

Donnie Bowen -325

Ward 2:

Barry Woods Sr. -142

Edsel Hampton -138

Macon

Democratic Primary

Dirk Dickson -82

Freddie Poindexter -136

Lillian Gillespie -125

Ward 1:

Earnest Harmon – 147

Miranda “Biya” Carter – 55

Raphael Roman Skinner – 31

Ward 3:

Michael Disbrow – 5

Thomas C. Campbell Jr. – 26

Ward 4:

Eddie B. Robinson Jr. –

Travonder Dixon-McCloud –

Alderman At-Large:

Beverly “Tina” Hunter – 252

Theobia “Opie” Pruit – 86

