Mississippi AP High School Football Polls: 09/04/2018

COLUMBUS, Miss. (WCBI/AP) — Here are Mississippi’s top high school football teams in each class as selected by a panel of Associated Press state sports writers.

Class Overall

School W-L Pts Prv

1. Starkville (11) (3-0) 110 1

2. Hattiesburg (3-0) 91 3

3. Northwest Rankin (3-0) 70 T7

4. West Point (2-1) 66 2

5. Tupelo (3-0) 58 5

6. Horn Lake (2-0) 44 T7

7. Clinton (3-0) 37 NR

8. Brandon (2-1) 28 4

9. Oak Grove (3-0) 27 9

10. Noxubee County (2-1) 19 10

Others receiving votes: Jackson Prep 12, Lafayette 12, Madison Central 8, Simmons 6, Jefferson Davis County 4, Warren Central 4, East Central 4, Corinth 3, Taylorsville 2.

Class 6A

School W-L Pts Prv

1. Starkville (11) (3-0) 110 1

2. Northwest Rankin (3-0) 88 5

3. Tupelo (3-0) 77 T2

4. Horn Lake (2-0) 49 8

5. Brandon (2-1) 43 T2

(tie) Clinton (2-1) 43 T2

Others receiving votes: Oak Grove 24, Warren Central 6.

Class 5A

School W-L Pts Prv

1. Hattiesburg (7) (3-0) 106 2

2. West Point (4) (2-1) 102 1

3. Lafayette (3-0) 87 T3

4. Olive Branch (3-0) 78 T3

5. Wayne County (2-1) 25 NR

Others receiving votes: Picayune 18, Laurel 12, Holmes County Central 6, Gautier 6.

Class 4A

School W-L Pts Prv

1. Pontotoc (3) (3-0) 94 3

(tie)Noxubee County (6) (2-1) 94 1

3. Louisville (1) (2-1) 93 2

4. East Central (1) (2-0) 80 4

5. Poplarville (2-1) 30 5

Others receiving votes: Mendenhall 15, Corinth 14, Itawamba AHS 12, West Lauderdale 8,

Class 3A

School W-L Pts Prv

1. Jefferson Davis County (8) (2-1) 98 1

2. North Panola (1) (2-1) 89 2

3. Winona (1) (3-0) 84 5

4. Houston (3-0) 62 4

5. West Marion (3-0) 28 NR

Others receiving votes: Forest 26, Water Valley 23, North Pontotoc 13, Jefferson County 10, Booneville 7.

Class 2A

School W-L Pts Prv

1. Taylorsville (9) (3-0) 108 1

2. Bay Springs (2) (3-0) 98 2

3. Scott Central (3-0) 85 3

4. Collins (2-1) 74 4

5. Pisgah (3-0) 45 NR

Others receiving votes: Calhoun City 18, Puckett 6, Pelahatchie 6.

Class 1A

School W-L Pts Prv

1. Simmons (11) (2-0) 110 1

2. Lumberton (3-0) 93 T3

3. Nanih Waiya (2-1) 81 2

4. Okolona (2-1) 60 T3

5. Stringer (2-1) 45 5

Others receiving votes: Biggersville 21, Shaw 14, Ray Brooks 9, Resurrection Catholic 7.

Class Private Schools

School W-L Pts Prv

1. Jackson Prep (11) (3-0) 110 1

2. Madison-Ridgeland Aca. (3-0) 95 2

3. Jackson Aca. (3-0) 91 3

4. Starkville Aca. (3-0) 71 T4

5. Parklane Aca. (3-0) 19 NR

Others receiving votes: Oak Forest , La. 18, Heritage Aca. 12, Indianola Aca. 12, Adams Christian 6, Pillow Aca. 6.