Mississippi Primary Elections 2026
Here’s a LIVE look at the results for 2026 Primary Elections…
U.S. SENATE (Republican):
SARAH ADLAKHA – 27,501
CINDY HYDE-SMITH – 115,356 (WIN)
U.S. SENATE (Democrat):
SCOTT COLOM – 94,028 (WIN)
ALBERT LITTELL – 10,892
PRISCILLA W. TILL – 23,899
U.S. HOUSE MS DISTRICT 1 (Democrat):
KELVIN BUCK – 9,639
CLIFF JOHNSON – 16,870 (WIN)
U.S. HOUSE MS DISTRICT 2 (Democrat):
BENNIE THOMPSON – 53,838 (WIN)
EVAN LITTLETON TURNAGE – 8,010
PERTIS HERMAN WILLIAMS III – 773
U.S. HOUSE GOP:
RON ELLER – 11,255
KEVIN WILSON – 10,922