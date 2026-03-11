Mississippi Primary Elections 2026

WCBI News,
Primary Elections

Here’s a LIVE look at the results for 2026 Primary Elections…

U.S. SENATE (Republican):

SARAH ADLAKHA – 27,501

CINDY HYDE-SMITH – 115,356 (WIN)

 

U.S. SENATE (Democrat):

SCOTT COLOM – 94,028 (WIN)

ALBERT LITTELL – 10,892

PRISCILLA W. TILL – 23,899

 

U.S. HOUSE MS DISTRICT 1 (Democrat):

KELVIN BUCK – 9,639

CLIFF JOHNSON – 16,870 (WIN)

 

U.S. HOUSE MS DISTRICT 2 (Democrat):

BENNIE THOMPSON – 53,838 (WIN)

EVAN LITTLETON TURNAGE – 8,010

PERTIS HERMAN WILLIAMS III – 773

 

U.S. HOUSE GOP:

RON ELLER – 11,255

KEVIN WILSON – 10,922

