WATCH: One of the top tournaments in North Mississippi, the Tangle On The Trail at Pontotoc didn’t disappoint. Highlights of area team in the video above.

SCORES:

(G) New Site 53, Pontotoc 32

(G) Belmont 62, Lafayette 56 (F/OT)

(G) Ingomar 71, Tupelo 48

(B) Houlka 75, Cordova, AL 55

(B) Okolona 82, Lee-Huntsville, AL 58