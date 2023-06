A look at the 2023 High School Football Tour schedule

Here’s a look at the 2023 High School Football Tour schedule:

06/26: West Lowndes

06/27: Vardaman

06/28: Smithville

06/29: Okolona

06/30: TCPS

07/01: French Camp

07/02: Myrtle

07/03: Baldwyn

07/04: Noxapater

07/05: Nanih Waiya

07/06: Hamilton

07/07: East Union

07/08: Eupora

07/09: Calhoun City

07/10: Bruce

07/11: Hatley

07/12: Water Valley

07/13: East Webster

07/14: Mantachie

07/15: Noxubee County

07/16: Aberdeen

07/17: Winona

07/18: Booneville

07/19: Belmont

07/20: Nettleton

07/21: Mooreville

07/22: Choctaw County

07/23: Houston

07/24: Amory

07/25: Louisville

07/26: Shannon

07/27: Itawamba

07/28: Caledonia

07/29: North Pontotoc

07/30: New Albany

07/31: South Pontotoc

08/01: Columbus Christian

08/02: Heritage Academy

08/03: Starkville Academy

08/04: Calhoun Academy

08/05: Herbon Christian

08/06: Winston Academy

08/07: Oak Hill Academy

08/08: Winona Christian

08/09: Victory Christian

08/10: Aliceville

08/11: Sulligent

08/12: South Lamar

08/13: Lamar County (Vernon)

08/14: Pickens County

08/15: Gordo

08/16: Pontotoc

08/17: Lafayette

08/18: New Hope

08/19: West Point

08/20: Saltillo

08/21: Columbus

08/22: Oxford

08/23: Tupelo

08/24: Starkville