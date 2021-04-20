A look back at the videos from the days and weeks after the Smithville tornado

Take a look at the videos posted the days, weeks, and months after the Smithville tornado of 2011.
Chickasaw Tornado by Allie Martin 04/27/2011
Tornado East Webster by Siobhan Riley
Smithville Tornado by Joey Barnes 04/27/2011
Smithville Tornado Future by Paulo Salazar 05/11/2011
Smithville Kids Books by Allie Martin
Sports and Tornado by Robbie Donoho August 2011
Smithville Church by Allie Martin 05/01/2011
Smithville Responders by Allie Martin 04/27/17
Choctaw Tornado by Siobhan Riley 04/27/17
Montpelier Damage by Paulo Salazar 04/27/11
School Damage by Joey Barnes 04/27/11
Tornado Progress by Paulo Salazar 06/22/11