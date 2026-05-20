Alabama Primaries 2026
(DEMOCRATIC)
GOVERNOR:
WILL BOYD – 23,436
JAMEL J. BROWN – 11,150
YOLANDA ROCHELLE FLOWERS – 12,680
DOUG JONES – 177,834 (W)
CHAD “CHIG” MARTIN – 4,164
NATHAN “NATE” MATHIS – 2,073
LT. GOVERNOR:
PHILLIP ENSLER – 145,403 (W)
DARRYL D. PERRYMAN – 100,613
U.S. SENATOR:
DAKARAI LARRIETT –
KYLE SWEETSER –
EVERETT WESS – 43,990
MARK S. WHEELER II – 19,945
U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES, 4TH DISTRICT:
AMANDA PUSCZEK – 6,737 (W)
SHANE WEAVER – 3,862
PUBLIC SERVICE COMMISSIONER (PLACE ONE):
JAMES O. GORDON – 113,354
JOHN NORTHROP – 51,175
JEFF RAMSEY – 29,995
(REPUBLICAN)
GOVERNOR:
KEN MCFEETERS – 34,323
“ALABAMA” WILL SANTIVASCI – 18,190
THOMAS TUBERVILLE – 305,960 (W)
LT GOVERNOR:
WES ALLEN – 143,858 (R)
PAT BISHOP – 12,435
GEORGE CHILDRESS – 8,508
RICK PATE – 28,506
STEWART HILL TANKERSLEY – 10,656
NICOLE JONES WADSWORTH – 22,659
JOHN WAHL – 155,602 (R)
ATTORNEY GENERAL:
PAMELA CASEY – 92,484
JAY MITCHELL – 129,572
KATHERINE ROBERTSON – 156,017
SECRETARY OF STATE:
CAROLEENE DOBSON – 179,618 (W)
CHRISTOPHER CHRISTIAN HORN – 62,419
GLENDA S. JACKSON – 34,168
STATE TREASURER:
YOUNG BOOZER – 221,011 (W)
STEVE LOLLEY – 103,447
STATE AUDITOR:
DEREK CHEN – 101,057
ANDREW SORRELL – 217,274 (W)
COMMISSIONER OF AGRICULTURE AND INDUSTRIES:
COREY HILL – 113,062
CHRISTINA WOERNER MCINNIS – 111,124
JACK WILLIAMS -92,787
PUBLIC SERVICE COMMISSION (PLACE ONE):
MATT GENTRY – 226,374 (W)
JEREMY H. ODEN – 76,358
PUBLIC SERVICE COMMISSION (PLACE TWO):
PRISCILLA ANDREWS –
CHRIS BEEKER –
BRENT WOODALL –
JIM ZIG ZEIGLER –
UNITED STATES SENATOR:
SETH BURTON -12, 470
DALE SHELTON DEAS, JR. – 8,023
JARED HUDSON – 93,268
STEVE MARSHALL -93,268
BARRY MOORE -156,590
MORGAN MURPHY – 5,309
RODNEY WALKER – 16,559
UNITED STATES HOUSE OF REPRESENTATIVES 4TH DIST:
ROBERT ADERHOLT – 55,635 (W)
TOMMY BARNES – 15,603
ALABAMA HOUSE OF REPRESENTATIVES DIST. 17:
MICHAEL BECK –
KEVIN BRADFORD –
PHIL SEGRAVES –
PICKENS COUNTY RACES
(DEMOCRATIC)
PICKENS COUNTY COMMISSION DIST. 4:
WILLIE D. COLVIN – 253
AL WILKINS – 371
(REPUBLICAN)
PICKENS COUNTY COMMISSION DIST. 1:
NANCY RAY – 246
LUCAS ROGER SWEDENBURG – 418
PICKENS COUNTY COMMISSION DIST. 3:
DREW ELMORE – 470
RODNEY K. HOMAN – 495
PICKENS COUNTY COMMISSION DIST. 5:
JODY MCGEE – 377
LLOYD SHIRLEY – 316
DISTRICT COURT JUDGE:
JOHN MORGAN OWENS – 1,884
JOHN RUSSELL – 1,241
LAMAR COUNTY
(REPUBLICAN)
CORONER:
ALLEN CHANDLER –
TOMMY DUNHAM –
(COUNTY COMMISSIONERS ALL UNOPPOSED IN PRIMARY)