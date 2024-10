Rosters released for 2024 MS/AL, Bernard Blackwell All-Star Games

The 2024 Mississippi/Alabama and Bernard Blackwell All-Star Games rosters were released Wednesday. Here’s a look at who is representing the viewing area.

Mississippi/Alabama All-Star roster:

LB Jahmani Washington (Grenada)

LB Bryson Walters (Itawamba)

LB Tayquon Mckinney (Louisville)

LB Tyler Lockhart (Winona)

OL Mason Waddle (Tupelo)

QB Kamario Taylor (Noxubee County)

WR Caleb Cunningham (Choctaw County)

WR Kameron Triplett (Louisville)

WR DJ Hairston Jr. (Starkville)

Coaches: Dillon Mitchell (Choctaw County), Tyrone Shorter (Louisville)

Bernard Blackwell All-Star North roster:

DB Zay Fox (Calhoun City)

DB Ja’lyen Judson (Oxford)

DB Marcus Mukeba (West Point)

DB Dy’lan Johnson (Baldwyn)

DB Chris Parker (Houston)

DB Jaylon Ruffin (Starkville)

DL Jarques Perry (Grenada)

DL Tykerrious Patrick (Houston)

DL Nik Owens (Shannon)

DL Shaun Williams (Columbus)

LB Allen Dobbs (Amory)

LB Elijah O’Briant (East Webster)

LB Semaj Avery (Grenada)

LB Ja’cari Owens (Louisville)

LB Jayden Hicks (New Albany)

LB Quanterrius Dawson (West Point)

OL Townes Fulford (Starkville)

OL Hunter Holland (Choctaw County)

OL Jake Leary (Lafayette)

OL Jeremiah Ash (Louisville)

OL Julian Jakobe (Tupelo)

QB John Austin Wood (Itawamba)

QB Noah Gillon (Tupelo)

RB Dee Bingham (East Webster)

RB Macaleb Taylor (Grenada)

TE Silas Jones (Okolona)

WR Tyreke Darden (Tupelo)

Coaches: Michael Gray (Baldwyn), Ron Price (East Webster), Ty Hardin (Tupelo), Brad Gray (Eupora)

Bernard Blackwell All-Star South roster:

WR Darien Wells (Noxubee County)