Thursday Night Lights: Highlights and scores from 09/26

Here’s a look at highlights and scores from Thursday, September 26:

New Albany 29, Pontotoc 26.

Grenada 34, Bartlett 10.

Itawamba 47, Lewisburg 23.

Mooreville 41, Mantachie 6.

Amory 34, Corinth 13.

Nettleton 39, Biggersville 13.

Hatley 50, Thrasher 0.

Hamilton 60, Smithville 0.