WATCH: Tupelo Golden Wave and Starkville Yellowjackets coast to wins inside the Humphrey Coliseum for the 2017 Travis Outlaw Slam Dunk at the Hump tournament.

SCORES:

(G) Olive Branch 67, Tupelo 53

(B) Tupelo 69, Durant 39

(G) Starkville 62, Center Hill 30

(B) Starkville 79, Center Hill 54