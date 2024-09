WATCH: Top 5 Plays from Week 1 of EndZone

Here’s a look at the top five plays from Week 1 of EndZone:

1.) Monn Hill (Columbus Christian)

2.) Jadien Taylor (Noxubee County)

3.) Dedric Robinson Jr. (New Albany)

4.) Kyzer Verner (Hamilton)

5.) Cohen Clark (Caledonia)

WATCH: