119th US Women’s Amateur Golf Championship Underway

WEST POINT, Miss. (USGA) – Results from Monday’s first round of stroke play at the 2019 U.S. Women’s Amateur Championship, played at 6,494-yard par-72 Old Waverly Golf Club.

Michaela Morard, Huntsville, Ala. – 35-32–67

Andrea Lee, Hermosa Beach, Calif. – 36-31–67

Lauren Hartlage, Elizabethtown, Ky. – 36-32–68

Albane Valenzuela, Switzerland – 33-36–69

Ya Chun Chang, Chinese Taipei – 33-36–69

Morgan Baxendale, Windermere, Fla. – 34-35–69

Megan Schofill, Monticello, Fla. – 35-34–69

Therese Warner, Kennewick, Wash. – 35-35–70

Alexa Pano, Lake Worth, Fla. – 36-34–70

Yurika Tanida, Japan – 34-36–70

Annabell Fuller, England – 36-35–71

Auston Kim, St. Augustine, Fla. – 36-35–71

Sophie Guo, People’s Republic of China – 36-35–71

Kenzie Wright, McKinney, Texas – 36-35–71

Rino Sasaki, Japan – 35-36–71

Doey Choi, Australia – 36-35–71

Yuka Saso, Philippines – 36-35–71

Cory Lopez, Mexico – 35-36–71

Bethany Wu, Diamond Bar, Calif. – 36-35–71

Remington Isaac, Montgomery, Texas – 35-36–71

Allisen Corpuz, Kapolei, Hawaii – 37-34–71

Lauren Greenlief, Ashburn, Va. – 36-36–72

Skylar Thompson, Buford, Ga. – 37-35–72

Jiarui Jin, People’s Republic of China – 35-37–72

Gurleen Kaur, Houston, Texas – 36-36–72

Angela Liu, People’s Republic of China – 37-35–72

Brooke Matthews, Rogers, Ark. – 36-36–72

Julie Houston, Allen, Texas – 38-34–72

Dylan Kim, Sachse, Texas – 35-37–72

Gabriela Ruffels, Australia – 35-37–72

Brynn Walker, St. Davids, Pa. – 35-37–72

Paris Hilinski, Los Angeles, Calif. – 35-37–72

Briana Chacon, Whittier, Calif. – 36-36–72

Julia Potter-Bobb, Indianapolis, Ind. – 35-38–73

Allysha Mae Mateo, Mililani, Hawaii – 37-36–73

Lauren Beaudreau, Lemont, Ill. – 38-35–73

Megha Ganne, Holmdel, N.J. – 37-36–73

Shaebug Scarberry, Purcell, Okla. – 38-35–73

Min A Yoon, Republic of Korea – 37-36–73

Haylin Harris, Carmel, Ind. – 37-36–73

Elina Sinz, Katy, Texas – 34-39–73

Hannah Holzmann, San Antonio, Texas – 38-35–73

Tyler Akabane, Danville, Calif. – 36-37–73

Lei Ye, People’s Republic of China – 38-35–73

Emily Baumgart, Walla Walla, Wash. – 36-38–74

Kennedy Pedigo, Fort Worth, Texas – 39-35–74

Anne Chen, Sugar Land, Texas – 35-39–74

Brooke Seay, San Diego, Calif. – 37-37–74

Huai-Chien Hsu, Chinese Taipei – 39-35–74

Mindy Herrick, Gainesville, Fla. – 38-36–74

Lucy Li, Redwood Shores, Calif. – 38-36–74

Alli Kim, Murrieta, Calif. – 36-38–74

Alex Wright, Midlothian, Va. – 36-38–74

Jennie Park, Carrollton, Texas – 36-38–74

Elizabeth Moon, Forrest City, Ark. – 37-37–74

Kiana Oshiro, Central Point, Ore. – 36-38–74

Ashley Gilliam, Manchester, Tenn. – 38-36–74

Sabrina Iqbal, San Jose, Calif. – 35-39–74

Sierra Brooks, Orlando, Fla. – 38-36–74

Trinity King, Arlington, Texas – 38-36–74

Aneka Seumanutafa, Emmitsburg, Md. – 37-37–74

Ho-Yu An, Chinese Taipei – 37-37–74

Gio Kim, Upper Saddle River, N.J. – 35-39–74

Emily Hawkins, Lexington, N.C. – 38-36–74

Hailey Borja, Lake Forest, Calif. – 38-37–75

Taylor Ledwein, New Prague, Minn. – 39-36–75

Kaitlyn Papp, Austin, Texas – 38-37–75

Anna Morgan, Spartanburg, S.C. – 37-38–75

Linda Wang, Plainview, N.Y. – 39-36–75

Lauren Lehigh, Loveland, Colo. – 36-39–75

Zoe Campos, Valencia, Calif. – 36-39–75

Whitney French, Monarch Beach, Calif. – 37-38–75

Valery Plata, Colombia – 38-37–75

Stephanie Kyriacou, Australia – 35-40–75

Haeley Wotnosky, Wake Forest, N.C. – 38-37–75

Bentley Cotton, Austin, Texas – 36-39–75

Malia Stovall, Winchester, Tenn. – 38-37–75

Kaitlin Milligan, Norman, Okla. – 36-39–75

Lauren Kim, Canada – 36-39–75

Amanda Doherty, Brookhaven, Ga. – 38-37–75

Melanie Green, Medina, N.Y. – 35-40–75

Virginia Elena Carta, Italy – 39-36–75

Delaney Martin, Boerne, Texas – 38-37–75

Malia Nam, Kailua, Hawaii – 37-38–75

Caroline Wrigley, Wexford, Pa. – 37-38–75

Brigitte Dunne, Camarillo, Calif. – 37-39–76

Katherine Hollern, Sedalia, Colo. – 37-39–76

Siqin Yu, Bradenton, Fla. – 40-36–76

Pimnipa Panthong, Thailand – 36-40–76

Brooke Sansom, Pike Road, Ala. – 40-36–76

Madelyn Gamble, Pleasant Hill, Calif. – 35-41–76

Caroline Canales, Calabasas, Calif. – 39-37–76

Courtney Dow, Frisco, Texas – 36-40–76

Katie Chipman, Canton, Mich. – 39-37–76

Sophie Linder, Carthage, Tenn. – 38-38–76

Jieni Li, People’s Republic of China – 37-39–76

Meagan Winans, Richardson, Texas – 36-40–76

Rachel Heck, Memphis, Tenn. – 38-38–76

Kendall Griffin, Sebring, Fla. – 38-38–76

Tracy Lee, Republic of Korea – 37-39–76

Jillian Bourdage, Tamarac, Fla. – 38-38–76

Becky Kay, Australia – 41-35–76

Gina Kim, Chapel Hill, N.C. – 39-38–77

Sarah Busey, Racine, Wis. – 38-39–77

Katie Li, Basking Ridge, N.J. – 37-40–77

Ami Gianchandani, Watchung, N.J. – 37-40–77

Victoria England, Memphis, Tenn. – 35-42–77

Alessia Nobilio, Italy – 36-41–77

Alexis Linam, Peoria, Ariz. – 39-38–77

Emma Schimpf, Charleston, S.C. – 39-38–77

Sofie Babic, Sweden – 38-39–77

Conner Beth Ball, Starkville, Miss. – 42-36–78

Kum-Kang Park, Republic of Korea – 39-39–78

Alexandra Swayne, Virgin Islands US – 40-38–78

Rachel Burrell, Suwanee, Ga. – 41-37–78

Hailee Cooper, Montgomery, Texas – 38-40–78

Kelsey Chugg, Salt Lake City, Utah – 37-41–78

Jocelyn Bruch, Carmel, Ind. – 39-39–78

Alyssa Burritt, Dayton, Ohio – 41-37–78

Elizabeth Wang, San Marino, Calif. – 38-40–78

Chandler Rosholt, Cave Creek, Ariz. – 39-39–78

Yoonhee Kim, San Ramon, Calif. – 40-38–78

Jessica Whitting, Australia – 37-42–79

Amelia Grohn, Australia – 38-41–79

Emma Whitaker, Wichita, Kan. – 39-40–79

Mariel Galdiano, Pearl City, Hawaii – 37-42–79

Jennifer Ayala, Colombia – 38-41–79

Nicole Whiston, San Diego, Calif. – 42-38–80

Mika Liu, Beverly Hills, Calif. – 39-41–80

Elizabeth Caldarelli, Scottsdale, Ariz. – 39-41–80

Sue Wooster, Australia – 40-40–80

Nonie Marler, Canada – 40-40–80

India Clyburn, England – 39-41–80

Hsin-Yu Lu, Chinese Taipei – 40-40–80

Natalie Vo, San Jose, Calif. – 40-40–80

Gianna Clemente, Warren, Ohio – 41-40–81

Mia Kness, Venetia, Pa. – 41-40–81

Ellen Secor, Portland, Ore. – 40-41–81

Phoebe Brinker, Wilmington, Del. – 40-41–81

Ziyi Wang, People’s Republic of China – 38-43–81

Crista Izuzquiza, Spain – 42-40–82

Lorraine Char, Waianae, Hawaii – 43-39–82

Shannon Johnson, Norton, Mass. – 40-42–82

Maisie Filler, Palm Beach Gardens, Fla. – 40-42–82

Anna Kennedy, Parker, Colo. – 42-40–82

Lilly Thomas, Bentonville, Ark. – 40-42–82

Andrea Gomez, Mexico – 43-39–82

Annabelle Pancake, Zionsville, Ind. – 40-42–82

Sarah May, Fleming Island, Fla. – 39-44–83

Sally Krueger, San Francisco, Calif. – 43-41–84

Kary Hollenbaugh, New Albany, Ohio – 40-44–84

Kate Johnston, Canada – 43-41–84

Delaney Elliott, Superior, Colo. – 47-38–85

Elle Johnson, Inman, S.C. – 42-43–85

Alanis Sakuma, Kapolei, Hawaii – 42-46–88

Erin Sargent, Longmont, Colo. – 48-41–89