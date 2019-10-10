FINAL SCORES: Thursday Night HS FB Frenzy

Final scores from week eight games of the high school football season as of October 10, 2019:
HOUSTON 12, CHOCTAW COUNTY 24
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SHANNON 14, ITAWAMBA AHS 22
JZ GEORGE 6, EAST WEBSTER 41
SOUTHAVEN 34, TUPELO 35
NOXAPATER 39, FRENCH CAMP 7
CALHOUN CITY 36, EUPORA 0
SOUTH PONTOTOC 0, PONTOTOC 35
NANIH WAIYA 42, BRUCE 31
NORTH PONTOTOC 0, NEW ALBANY 19
HAMILTON 0, TCPS 41
AMORY 56, ALCORN CENTRAL 0
NEW HOPE 19, SALITLLO 16
BIGGERSVILLE 24, BALDWYN 13
BOONEVILLE 35, BELMONT 7
NOXUBEE COUNTY 14, CORINTH 51
WATER VALLEY 21, INDEPENDENCE 17
CHOCTAW CENTRAL 14, LOUISVILLE 43
EAST UNION 42, WALNUT 7
COFFEEVILLE 30, RIVERSIDE 0
NETTLETON 16, KOSSUTH 20
OXFORD 51, DESOTO CENTRAL 6