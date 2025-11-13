Sheriff’s Office makes an arrest for auto burglary in Winston Co.
WINSTON COUNTY, Miss. (WCBI) – The Winston County Sheriff’s Office has made an arrest for an Auto Burglary charge.
According to Sheriff Mike Perkins, a vehicle was burglarized in the Noxapater community on Jessie White Road, Sunday, November 9.
Video footage from a nearby business showed a suspect, 18-year-old Jaquarious Mayes of Noxapater.
Perkins said Mayes admitted to breaking into a vehicle and stealing from a bag.
Bond was set at $5,000.