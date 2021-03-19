3 weak tornadoes confirmed in northeast Mississippi

By
Keith Gibson
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The National Weather Service in Memphis confirmed 3 weak tornadoes during the evening of March 17th. There was some structural damage along with sporadic tree and limb damage. No injuries or fatalities were reported.

TORNADO #1

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SURVEY SUMMARY:
THE TORNADO DEVELOPED WEST OF COUNTY ROAD 410 TO THE SOUTHWEST OF
OKOLONA. THE TORNADO DAMAGED A BARN AND UPROOTED TREES. AFTER 
CROSSING COUNTY ROAD 410, THE TORNADO UPROOTED ADDITIONAL TREES 
AND BROKE LARGE LIMBS. THE TORNADO DISSIPATED IN AN OPEN FIELD 
EAST OF C.R. 410 AND SOUTH OF C.R. 150.

TORNADO #2

SURVEY SUMMARY:
THE TORNADO DEVELOPED NEAR THE INTERSECTION OF HIGHWAY 41 AND
COUNTY ROAD 413, WHERE THE TORNADO DOWNED TREES. THE TORNADO’S 
PATH WAS INTERMITTENT, AS NO DAMAGE WAS OBSERVED ON THE NORTH SIDE
OF HIGHWAY 41. THE TORNADO REACHED ITS PEAK INTENSITY AS IT 
APPROACHED C.R. 142. SEVERAL TREES WERE UPROOTED, AND AN 
OUTBUILDING WAS DESTROYED. THE TORNADO UPROOTED ADDITIONAL TREES 
ON THE NORTH SIDE OF C.R. 142.

TORNADO #3

SURVEY SUMMARY:
THE TORNADO DEVELOPED JUST SOUTHWEST OF NETTLETON, WHERE IT
DAMAGED A FEW TREES. THE TORNADO PATH WAS QUITE INTERMITTENT, 
WITH GAPS BETWEEN DAMAGE AREAS. A FEW TREES WERE UPROOTED ON THE 
NORTHEAST SIDE OF NETTLETON. ADDITIONAL TREE DAMAGE WAS NOTED 
ALONG COUNTY ROAD 1205. NEAR THE END OF ITS PATH, THE TORNADO 
UPROOTED A TREE WHICH FELL ON A HOUSE, AND DAMAGED THE ROOF OF A 
STABLE.