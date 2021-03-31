NWS confirms 2 tornadoes March 31st

By
Keith Gibson
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The National Weather Service in Memphis confirmed 2 tornadoes during the early morning hours of March 31st.

The first occurred in Vardaman, located in eastern Calhoun County.

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SURVEY SUMMARY:
THE TORNADO DEVELOPED SOUTH OF HIGHWAY 8, AND DOWNED TREES ALONG AND 
EAST OF DOBBS STREET. SOME TREES FELL ONTO HOMES AND VEHICLES. THE 
TORNADO CROSSED HIGHWAY 8, AND DAMAGED THE VARDAMAN SCHOOL COMPLEX. 
AWNINGS WERE DAMAGED, TREES BLOWN DOWN, AND A PORTION OF BRICK VENEER 
WAS REMOVED FROM A BUILDING. THE LAST OBSERVED DAMAGE WAS TO TREE LIMBS 
NEAR COUNTY ROAD 231.

The second occurred near Hatley in Monroe County.

SURVEY SUMMARY:
THE FIRST OBSERVED DAMAGE WAS WEST OF HATLEY ROAD SOUTH. SEVERAL SHEDS 
WERE DAMAGED OR DESTROYED. AS THE TORNADO CROSSED HATLEY ROAD, IT 
CAUSED MINOR ROOF DAMAGE AND DOWNED SEVERAL TREES. AFTER A BRIEF 
WEAKENING PERIOD, THE TORNADO INCREASED IN INTENSITY AS IT 
APPROACHED THORNTON LANE AND WEAVER CREEK DRIVE. NUMEROUS TREES 
WERE BLOWN DOWN, SOME TREE TRUNKS WERE SNAPPED, AND POWER POLES 
WERE DAMAGED. A PERMANENT HOME HAD ROOF AND SUNROOM DAMAGE, AND 
A MOBILE HOME LOST PART OF ITS ROOF. THE TORNADO DAMAGED HOMES 
AND DOWNED ADDITIONAL TREES ALONG NASH ROAD. THE LAST OBSERVED 
DAMAGE WAS TO TREE LIMBS ALONG STONEWALL ROAD.

 